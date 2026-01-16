Mercado Shops dejará de estar activo: Conocé cuatro alternativas económicas

Ecommerce online
Mercado Shops dejará de estar activo: Conocé cuatro alternativas económicasLa elección depende del presupuesto, del tamaño del catálogo y del nivel de personalización que cada proyecto necesita para su página web.
Con el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de vender más allá de Instagram o WhatsApp, cada vez más emprendedores buscan soluciones accesibles para crear una página web que funcione como tienda online. Con la partida de Mercado Shops, los emprendedores deberán buscar nuevas alternativas para llevar adelante sus tiendas de ecommerce online. Entre esas opciones aparecen plataformas conocidas como Tiendanube junto a las mas innovadoras como Pistacho, que empezaron a ganar visibilidad por no tener comisión.
Frente a este contexto, te mostramos una comparación de cuatro alternativas para crear una tienda online o una página web profesional sin gastar de más.
1) Pistacho: opción económica con plan gratis y herramientas integradas
Entre las plataformas emergentes, Pistacho se consolidó como una de las alternativas más accesibles para crear una página web de ventas sin invertir grandes montos. Su plan gratuito permite vender hasta 10 productos y cobrar con Mercado Pago, algo poco habitual en planes sin costo.
Ventajas
- Plan gratis con varios productos.
- Posibilidad de cobrar con Mercado Pago y Ualá Bis en todos los planes.
- Planes pagos económicos (desde $5.999) y sin comisión por venta.
- Herramientas de IA para generar descripciones, mejorar fotos y responder consultas.
- Integración con Correo Argentino.
- Ideal para quienes buscan crear una página web simple y empezar a crecer rápido.
Desventajas
- Menos cantidad de plantillas de diseño pero con estructura profesional.
- Pensada para catálogos pequeños.
Gracias a su estructura de costos y a la facilidad de uso, Pistacho es una alternativa fuerte para microemprendimientos y comercios que priorizan accesibilidad y simplicidad.
2) Tiendanube: Popular, aunque con plan gratis limitado
Tiendanube ofrece plantillas modernas y soporte en español, algo clave para quienes recién empiezan a crear su página web de ventas.
Ventajas
- Tiene plan gratuito inicial, útil para probar la plataforma.
- Buenas plantillas y diseño intuitivo.
- Integración con servicios logísticos y métodos de pago.
Desventajas
- El plan gratis te limita el uso de medios de pago como Mercado Pago.
- Sus planes pagos son más costosos que otras alternativas.
- Cobra comisión por venta en distintos casos.
- Es una buena opción para quienes priorizan simplicidad, pero no es la más económica al momento de escalar ventas.
3) Tienda Negocio: opción de pago pero sin comisión:
Tienda Negocio se posiciona como una alternativa directa a Tienda Nube para quienes buscan una tienda online simple, sin pagar comisiones por cada venta. A diferencia de otras plataformas, no cuenta con un plan gratuito, pero ofrece planes pagos con costos relativamente accesibles para emprendedores que ya están vendiendo.
Ventajas
- No cobra comisión por venta.
- Planes pagos con precio fijo mensual.
- Integración con medios de pago locales como Mercado Pago.
- Pensada para comercios pequeños y medianos que ya validaron su negocio.
Desventajas
- No tiene plan gratuito para probar la plataforma.
- Menos herramientas avanzadas (automatizaciones, IA, mejoras de contenido).
- Personalización de diseño más limitada.
4) WooCommerce: la opción flexible, ideal para quienes quieren personalizar todo
WooCommerce es un plugin gratuito que se integra a WordPress y permite crear una tienda o página web personalizable. Es la opción preferida para quienes desean un sitio a medida y no tienen problema en invertir mucho tiempo en diseño.
Ventajas
- Software open source.
- Permite integrar plugins y extensiones.
- Escalable para catálogos grandes.
Desventajas
- Requiere conocimientos técnicos o ayuda profesional.
- Necesita hosting, dominio y mantenimiento constante.
- Algunos plugins pagos pueden encarecer el proyecto.
Es una alternativa sólida para quienes buscan una página web completa y adaptada al crecimiento de una marca.
Cuatro opciones válidas, pero con diferencias claras
Tiendanube es accesible y conocida, aunque no la más económica al crecer.
Pistacho y Tienda Negocio destacan por ofrecer planes sin comisión, costos bajos y funciones modernas para crear una página web sencilla y efectiva.
WooCommerce es ideal para quienes buscan control total y personalización.
La elección depende del presupuesto, del tamaño del catálogo y del nivel de personalización que cada proyecto necesita para su página web.