Refuerzan la seguridad en Capilla del Monte con nuevos móviles

La Municipalidad de Capilla del Monte recibió nuevo equipamiento destinado a fortalecer el trabajo preventivo de la Guardia Local, en el marco de una entrega realizada por el Ministerio de Seguridad del Gobierno de Córdoba.

El refuerzo incluye camionetas Nissan 0 km, chalecos antibalas y armas de letalidad reducida, que se suman a los recursos ya disponibles para las tareas de prevención y cuidado que se desarrollan en la ciudad. Según se informó oficialmente, este equipamiento será utilizado por agentes que cuentan con la formación y capacitación correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente.

Desde el Municipio destacaron que la incorporación de estos recursos forma parte de una política sostenida de seguridad ciudadana y del trabajo conjunto con el Gobierno provincial, con el objetivo de acompañar la protección de vecinos y visitantes, especialmente en una localidad con fuerte movimiento turístico.

La llegada del nuevo equipamiento busca mejorar la capacidad de respuesta y presencia territorial de la Guardia Local en distintos puntos de Capilla del Monte.