¿Te gustaría sumarte al cuartel de bomberos de Villa Carlos Paz?

Abrieron las inscripciones para sumarte al cuartel de bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz. «Si sentís el llamado de ayudar, de estar cuando más se necesita y de formar parte de algo que te marca para toda la vida… este es tu camino»; expresaron en la convocatoria que detalle los siete pasos que deberán cumplir los inscriptos.

Todo comienza con la inscripción a través de un formulario donde se deberán consignar diferentes datos (hay tiempo hasta el 15 de febrero). Para hacerlo, se podrá ingresar escaneando el QR.

El próximo 21 de febrero a las 18 horas se hará una reunión informativa donde se evacuarán todas las dudas sobre el cursado y el rol del bombero voluntario. En tanto, el sábado 28 de febrero se deberá rendir el examen de ingreso y posteriormente, habrá una entrevista con el personal de Jefatura de la institución.

Sigue la confección de la ficha médica con la presentación de la aptitud física.

El 21 de marzo comenzará el cursado de la Carrera de Bombero Nivel I, con una duración de 1 año. Los nuevos inscriptos se recibirán el 2 de junio del 2027 y se convertirán oficialmente en bomberos voluntarios.