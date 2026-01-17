Dos historias de amor selladas entre árboles

La Isla Crisol, en pleno Parque Sarmiento, fue escenario esta semana de dos ceremonias de matrimonio civil realizadas al aire libre, en el marco de una iniciativa de la Municipalidad de Córdoba que habilita espacios emblemáticos para la celebración de uniones civiles.

Las bodas se concretaron como parte del programa impulsado por el Registro Civil, que propone lugares públicos de valor histórico, cultural y natural para quienes eligen una ceremonia diferente, fuera de las oficinas tradicionales.

Una de las uniones fue la de Vilma y Roberto, pareja desde hace 20 años, que decidió formalizar su vínculo ante familiares y amigos. El momento más emotivo se dio cuando la jueza entregó la libreta de familia a la hija de ambos, quien fue la encargada de acercársela a sus padres.

La segunda ceremonia fue protagonizada por Federico y Brenda, en pareja desde hace cinco años, quienes eligieron la Isla Crisol por la posibilidad de casarse rodeados de naturaleza y en un entorno simbólico de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que esta propuesta se desarrolla de manera conjunta entre el Registro Civil, el área de Cultura y el Ente BioCórdoba, y que ya permitió realizar matrimonios en El Rosedal y en el Cabildo histórico.

El trámite para acceder a este servicio se realiza a través de la plataforma CIDI. En días y horarios hábiles tiene un costo de $50.310, mientras que en fines de semana, feriados u horarios especiales asciende a $84.850.