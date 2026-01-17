En Carlos Paz, después del calor llegan las tormentas

Esta tarde, Villa Carlos Paz soporta un calor intenso, con temperaturas que superan los 31 grados y una sensación térmica cercana a los 34°C. El cielo se mantiene apenas nublado, pero el ambiente se percibe pesado e inestable, una antesala típica de tormenta.

Según el pronóstico oficial, la lluvia está prevista para la noche, con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación que se ubica entre el 40 y el 70%. Se espera un descenso de temperatura hacia la madrugada, acompañado por viento leve y cambios bruscos en las condiciones.

Para el domingo, el tiempo seguirá inestable, con chances de chaparrones durante el día y calor persistente, lo que mantiene la atención puesta en la evolución del frente tormentoso.