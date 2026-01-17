Hallaron un arma y balas en la casa del ex de Romina Gaetani

Buenos Aires. Una pistola calibre 4.5 de aire comprimido, un cargador con 14 municiones, una caja con balas y más de 20 vainas servidas. Todos esos elementos, entre algunos otros, encontró la policía este jueves en la vivienda de Luis Cavanagh, la ex pareja de Romina Gaetani, acusado de violencia de género. La casa, ubicada en el Tortugas Country Club, fue allanada en las últimas horas en el marco de la causa iniciada tras la denuncia de la actriz contra el empresario, a fines de 2025.

El operativo se desarrolló por orden del juez de Garantías N°7 de San Isidro, Walter Saettone, quien hizo un pedido particular a los agentes: buscar la pistola 9 mm que el imputado tiene declarada. Si bien el arma en ningún momento habría sido utilizada ni exhibida a la víctima, fuentes del caso explicaron que es una diligencia para velar por el normal desarrollo del proceso.

La pistola no la encontraron, pero sí dieron con otros elementos de interés para el expediente que tiene a cargo la fiscal María José Basiglio. En la casa que compartía la pareja hallaron un estuche plástico de arma de fuego, un cargador de pistola 9 mm color negro con 14 municiones intactas en su interior y una caja de balas con 8 municiones calibre 9 mm.

También descubrieron 23 vainas servidas del mismo calibre y una pistola de aire comprimido calibre 4.5 color negra. Todo fue secuestrado por los peritos y quedó a disposición de la Justicia.

Hay que recordar que el informe de riesgo elaborado por el Centro de Asistencia a la Víctima, que depende del Ministerio Público Fiscal, alertó que la actriz fue considerada en una situación de “alto riesgo”.

Ese informe se elaboró luego de que Gaetani se entrevistara con profesionales, a pedido de la fiscal a cargo de la UFI de Género de Pilar del Departamento Judicial San Isidro. Hay que recordar que la actriz se negó a solicitar alguna medida restrictiva para su ex pareja cuando estuvo ante Basiglio.

“El imputado es excesivamente celoso y controlador de las acciones de la víctima, incluso en lo que respecta a su trabajo”, resaltaron las profesionales que determinaron que Gaetani estaba en “alto riesgo”.