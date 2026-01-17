La Cumbre del Jazz abrió con sala llena y gran respuesta del público

La Cumbre vivió anoche una apertura a puro ritmo con la primera noche de la tercera edición de La Cumbre del Jazz, que se desarrolló en una Sala Luis Berti colmada, tanto en lo musical como en la convocatoria.

El festival abrió con una destacada respuesta del público, que acompañó cada presentación y convirtió a la sala en un espacio vibrante, atravesado por el sonido del jazz y la calidez de una audiencia que respondió desde el primer momento.

Desde la organización destacaron el crecimiento del evento, que en esta edición ya comienza a instalarse como una referencia dentro del circuito cultural y musical de Córdoba. La propuesta combina artistas, calidad sonora y un entorno íntimo que potencia la experiencia.

La programación continúa esta noche desde las 21, con la segunda jornada del festival, nuevamente en la Sala Luis Berti, ubicada en Belgrano 495, con entrada abierta al público.