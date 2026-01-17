Murió Guillermo Salatino, reconocido periodista especialista en tenis

Buenos Aires. Murió Guillermo Salatino, una de las figuras más respetadas del periodismo deportivo argentino y una voz emblemática para el tenis nacional e internacional. Tenía 80 años.

“Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Aunque en 2022 había anunciado que no volvería a viajar, estuvo presente en dos de las series de Copa Davis disputadas por Argentina fuera del país, en Groningen y Bolonia. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, informaron desde la Asociación Argentina de Tenis. El medio C5N detalló que el histórico periodista falleció mientras estaba internado en una clínica de zona norte a la espera de una cirugía de cadera.

Con una carrera que se extendió por más de cuatro décadas, Salatino cubrió todos los grandes escenarios del tenis, dejó su impronta y su nombre se convirtió en sinónimo de pasión, conocimiento y entrega por este deporte.

Nacido el 21 de septiembre de 1945, Salatino se formó en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos y, además de su carrera como periodista, fue un jugador activo de tenis en su juventud, compitiendo en la Primera División del Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC), donde fue campeón en 1968, 1969 y 1970. Fanático de Racing, era padre de tres hijas y tenía diez nietos.

Su vínculo con el tenis trascendió las pistas. Estuvo inmerso en el ambiente desde múltiples ángulos, lo que le dio una mirada privilegiada para relatar y analizar el deporte.

A partir de la década del ‘70, Salatino construyó una carrera imparable basada en la cobertura de torneos internacionales. A lo largo de su trayectoria asistió a más de 300 certámenes en todo el mundo y fue uno de los pocos periodistas en la historia en cubrir con constancia las grandes citas del tenis. Sumó más de un centenar de presencias en Grand Slams, posicionándose entre los máximos referentes en la cobertura de este deporte a nivel global.

Su trayectoria fue coronada con varios reconocimientos: fue el primer periodista latinoamericano en ganar el premio Ron Bookman Media Excellence Award (en los ATP World Tour Awards), recibió distinciones del Comité Olímpico Argentino y del Comité Olímpico Internacional, y obtuvo diversas estatuillas en los Premios Martín Fierro por su labor periodística, entre otros galardones.