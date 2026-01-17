¿Vuelve la lluvia? Qué dice el pronóstico del tiempo para Córdoba

Córdoba. La segunda quincena de enero comenzó con altas temperaturas en Córdoba y un fin de semana que, en principio, se presenta favorable para recorrer los principales destinos turísticos de la provincia. No obstante, el pronóstico advierte sobre la posibilidad de tormentas aisladas, por lo que se recomienda seguir de cerca la evolución del tiempo y las eventuales alertas meteorológicas.

Según informó el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, la persistencia de aire cálido, húmedo e inestable genera condiciones propicias para la aparición de tormentas y chaparrones dispersos, especialmente en el centro y norte provincial, zonas que incluyen a los principales festivales de verano.

Para este sábado se espera una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 31°C, con probabilidad de lluvias aisladas. El domingo, en tanto, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con chances de tormentas y chaparrones dispersos, y registros térmicos que oscilarán entre los 21°C y los 28°C.

La inestabilidad ya se hizo sentir en los últimos días, particularmente en áreas serranas y en la ciudad de Jesús María. En la madrugada de este viernes, una intensa precipitación obligó a suspender parte de la programación del Festival Nacional de Doma y Folklore, justo cuando Soledad Pastorutti finalizaba su presentación. Los artistas que no pudieron subir al escenario fueron reprogramados para el próximo lunes.

En contraste, el sur de la provincia atraviesa una situación diferente, con lluvias escasas y sin pronóstico de precipitaciones significativas en el corto plazo, lo que mantiene la preocupación en esa región.