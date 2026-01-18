Clima inestable en Carlos Paz: lluvias y tormentas para hoy

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este domingo 18 de enero un pronóstico de tormentas de variada intensidad en Villa Carlos Paz y zonas cercanas, con probabilidad de actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas de viento y abundante lluvia en cortos períodos.

La advertencia fue reforzada por la Policía de Córdoba, que pidió extremar la precaución al circular, especialmente en rutas y calles urbanas, ante la posibilidad de ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Durante la mañana, la ciudad se presenta con cielo mayormente nublado, una temperatura de 24,7°C, humedad del 77 % y viento del sudeste a 12 km/h, según datos de la Estación Meteorológica del Observatorio Córdoba. La visibilidad es de 10 kilómetros.

Para el resto del día se prevén tormentas aisladas durante la mañana, la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C de mínima y los 28°C de máxima. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10 y el 40 %, con vientos predominantes del sector noreste por la tarde y la noche.

De acuerdo al pronóstico extendido, la semana continuará con condiciones inestables y temperaturas en ascenso, con máximas que podrían superar los 30°C a partir del lunes.