Con la presencia de Javier Milei, el Mercosur y la Unión Europea firmaron el acuerdo comercial

El presidente Javier Milei participó este sábado en Asunción de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, en una ceremonia en la que, además, el país anfitrión asumió la presidencia pro témpore del bloque regional.

Milei celebró la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y remarcó que se concretó luego de “25 largos años de negociaciones”. En su discurso, sostuvo que se trata del “mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación” y afirmó que es el resultado de una decisión estratégica que la Argentina impulsó con determinación durante su presidencia pro tempore del bloque el año pasado.

También agradeció el respaldo del liderazgo europeo y destacó especialmente el rol de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien calificó como su “amiga” y reconoció por su “compromiso y apoyo” para que el acuerdo pudiera cerrarse. Además, advirtió sobre la etapa de implementación y pidió preservar el espíritu de lo negociado, al señalar que la incorporación de cuotas, salvaguardas u otras restricciones podría reducir el impacto económico del tratado y desvirtuar su objetivo central.

El líder de La Libertad Avanza subrayó que la firma del acuerdo no representa un punto de llegada para la Argentina ni para el Mercosur, sino una plataforma para profundizar la apertura. “La Argentina no se detiene con este acuerdo e invita a los socios del bloque a ir más allá”, afirmó, al sostener que el mundo avanza hacia esquemas de negociación más dinámicos. En ese sentido, llamó a “repensar instrumentos, acelerar procesos y adaptar los esquemas de negociación a la velocidad de la economía global”, al considerar que ese camino “no es una opción, sino una necesidad”.

El Presidente también volvió a cuestionar los modelos proteccionistas y reivindicó el rumbo de su gestión. Señaló que la Argentina “entiende de primera mano” las consecuencias del encierro económico y sostuvo que el proteccionismo, respaldado por discursos y no por resultados, es una de las principales causas del estancamiento y el aumento de la pobreza. “Nuestra administración fue electa por elegir el modelo opuesto”, enfatizó.

En el cierre de su discurso, Milei volvió a elogiar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su intervención en Venezuela. Destacó la “decisión y determinación” de su gobierno en las acciones que derivaron en la captura de Nicolás Maduro, a quien volvió a calificar como “terrorista narcodictador”. Sus palabras generaron aplausos en parte del auditorio, aunque no fueron acompañadas por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ni por representantes de Uruguay y Brasil. En ese contexto, el mandatario argentino reiteró además su reclamo por la liberación del gendarme Nahuel Gallo y de “todos los presos políticos”.

El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero último a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente. Para el gobierno de Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.

La administración libertaria tomó como un logro propio la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea: el canciller Pablo Quirno destacó que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

El funcionario diplomático destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”.

En Paraguay el líder de La Libertad Avanza buscará dar una señal de respaldo a su par Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur, mientras el domingo la delegación presidencial emprenderá la partida rumbo a Suiza. Allí, Milei disertará en el Foro Económico de Davos que se celebrará del 19 al 23 de enero.

La ceremonia fue iniciada por Santiago Peña, que calificó como “un día histórico” la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y celebró que el acto se realice en Asunción, a la que definió como la “madre de las ciudades” de Sudamérica. En su mensaje, destacó el valor simbólico de que el entendimiento se concrete en territorio paraguayo, en un contexto de fuerte expectativa regional por el impacto económico y político del pacto. Además remarcó que pesto no se habría logrado sin la ayuda de Lula da Silva (quien no asistió al acuerdo), donde todos los mandatarios aplaudieron, excepto Milei.

Peña remarcó que el acuerdo representa “una jornada largamente esperada por nuestros pueblos” y subrayó que une a “dos de las regiones y mercados más importantes del mundo: Europa y Sudamérica”. En ese sentido, afirmó que la firma del tratado ratifica que “el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino” para avanzar en procesos de integración y desarrollo entre los bloques.

En la antesala de la firma, también tomó la palabra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien puso el acento en el sentido estratégico del acuerdo y en la decisión política de priorizar la cooperación. “Elegimos el comercio justo sobre los aranceles”, afirmó, al subrayar que el entendimiento entre la Unión Europea y el Mercosur apuesta a una integración basada en reglas claras y previsibilidad.

Von der Leyen sostuvo además que ambas regiones optan por “una asociación productiva y a largo plazo por encima del aislamiento” y remarcó que el objetivo central del acuerdo es generar beneficios concretos. En ese marco, señaló que la iniciativa busca ofrecer resultados “reales y tangibles” para los ciudadanos de ambos bloques, en un contexto global marcado por tensiones comerciales y repliegues proteccionistas.