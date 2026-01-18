Crece la separación de residuos en Cuesta Blanca

La Comuna de Cuesta Blanca destacó el compromiso de los vecinos que realizan la correcta separación y clasificación de residuos sólidos reciclables en los siete puntos habilitados en la localidad. La iniciativa forma parte de una política ambiental sostenida que busca reducir el impacto ambiental y fortalecer el cuidado del entorno natural.

La presidenta comunal, Ana Gaitán, expresó su agradecimiento a quienes colaboran activamente diferenciando cartón, plásticos y vidrios, materiales que luego son trasladados a la planta de reciclado para su tratamiento adecuado.

En ese marco, desde la Comuna invitaron tanto a residentes como a visitantes que aún no participan del sistema a sumarse, respetando las indicaciones establecidas en cada uno de los puntos de reciclaje. El objetivo principal es promover una mayor conciencia ambiental y avanzar hacia una gestión responsable de los residuos en la localidad.