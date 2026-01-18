Mayu Sumaj vivió una nueva noche de astroturismo a orillas del río

Mayu Sumaj fue escenario de una nueva jornada de astroturismo que convocó a vecinos y visitantes para disfrutar de una experiencia de observación del cielo nocturno en un entorno natural privilegiado. La actividad se desarrolló a orillas del río y contó con una propuesta guiada que permitió conocer más sobre el universo y los cuerpos celestes.

Durante la noche, los participantes observaron el cielo mediante telescopios, binoculares y punteros láser, acompañados por guías especializados que brindaron explicaciones sobre los astros visibles y los fenómenos astronómicos de la jornada. La iniciativa, libre y gratuita, tuvo como objetivo promover el contacto con la naturaleza y la divulgación científica de manera accesible para todo público.

En ese marco, se anunció la realización del 3º Festival de Astroturismo de Mayu Sumaj, que se llevará a cabo el viernes 23 y sábado 24 de enero, desde las 20 horas, en el Predio del Pan Casero. El evento ofrecerá dos noches dedicadas a la astronomía y al disfrute familiar.

La propuesta incluirá charlas a cargo de astrónomos, guías especializados, observaciones del cielo nocturno, cine 3D para grandes y chicos, foodtrucks, feria de artesanos, música en vivo y una cata de vinos. La entrada será libre y gratuita, consolidando al festival como una de las actividades turísticas y culturales destacadas de la temporada.