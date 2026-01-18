Milei parte rumbo a Suiza: su agenda en el Foro de Davos

Tras un agitado fin de semana, en el cual compartió el escenario del Festival de Doma y Folklore de Jesús María con el Chaqueño Palavecino y su participación en Asunción del acto formal de firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), Javier Milei partirá en las próximas horas rumbo a Suiza.

El Presidente volará desde Buenos Aires hacia Zúrich, donde hará escala para seguir rumbo a Davos para participar de la 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial, un lugar y una situación donde suele sentirse a sus anchas para brindar otra “clase magistral” de anarcocapitalismo, como ocurrió el año pasado.

La comitiva estará integrada, como ya es habitual, por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno, quienes coreografiarán el intento de visibilidad internacional del libertario, que sigue buscando posicionarse como adalid del libertarismo global.

La agenda de Javier Milei en el Foro de Davos

En ese marco, para el martes próximo Javier Milei tiene pactadas algunas entrevistas con medios internacionales y un encuentro con CEOs de bancos mundiales, además de un saludo formal, con foto incluida, con el presidente de Suiza, Guy Parmelin. También se espera que pueda obtener otra imagen publicitaria junto a Donald Trump, también presente en el Foro.

Pero el punto álgido de la presencia de Milei en Suiza se producirá el miércoles próximo a las 11.45, cuando se convertirá, al menos durante media hora, en estrella convocante del evento: brindará el discurso con el que buscará subyugar a los miles de presidentes, funcionarios y empresarios presentes. Como se dijo, otra “clase magistral” de anarcocapitalismo o cómo destruir el Estado desde adentro.

Según trascendió del discurso que sigue en proceso, otra vez pondrá en valor principios tradicionales como la familia, el libre mercado y el capitalismo y su rechazo al socialismo y a la “ideología woke” que tanto obsesiona al Presidente.