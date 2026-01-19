Arte, ferias, libros y cine: la agenda cultural que anima el verano 2026

Durante el verano 2026, Villa Carlos Paz sostiene una agenda cultural amplia y cotidiana que combina arte, literatura, oficios, espectáculos callejeros y cine comunitario, con actividades distribuidas en distintos puntos de la ciudad y horarios accesibles para residentes y turistas.

Una de las propuestas centrales es la Feria de Artesanos, que funciona todos los días de 19 a 2 en la costanera y Puente Centenario, sobre Alem y Las Heras, con productos locales y regionales. En el mismo circuito urbano, los artistas callejeros aportan espectáculos espontáneos y performances cada noche de 18.30 a 1.30, consolidando un paseo nocturno activo.

Los viernes, el Paseo Senda Arte suma una propuesta visual y participativa desde las 19.30, en el Salón Rizzuto (Cárcano 75), con exposiciones y encuentros vinculados a la producción artística local.

La literatura también tiene su espacio con la Rayuela literaria, que se realiza todos los viernes de enero y febrero desde las 19.30, invitando a niños y adultos a jugar y elegir libros para la lectura de verano, en el mismo circuito cultural del centro.

En paralelo, el Salón Rizzuto es sede de actividades formativas y presentaciones. Allí se desarrolla el seminario intensivo “El arte de ser y crear, deconstruyendo el método”, dictado por Noelia Rodríguez, los 8 y 22 de enero a las 18, orientado a actores, estudiantes de teatro y personas interesadas en la exploración creativa. El espacio también alberga la presentación del libro “Ensueños de Clarita Luz”, de Miguel Peirotti, con ilustraciones de Rubén Pensa, prevista para el miércoles 21 de enero a las 20.30.

Otra de las novedades del verano es la inauguración de la Biblioteca Virtual del Autor Local, en Distrito Centro, con la participación del escritor Raúl Lelli, el martes 20 de enero a las 10, en General Paz y Libertad, una iniciativa que busca visibilizar la producción literaria local y facilitar su acceso.

La agenda se completa con el ciclo Cine en tu barrio, que lleva funciones al aire libre a distintos sectores de la ciudad. Este lunes 19 de enero a las 20.45, la proyección se realizará en el Centro Vecinal Las Rosas Centro, en Alemania 66, reforzando la propuesta cultural descentralizada.

Con esta programación, Carlos Paz consolida un verano atravesado por el encuentro, la producción cultural y el uso del espacio público, con actividades diarias que combinan entretenimiento, formación y participación comunitaria.