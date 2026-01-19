Bomberos cordobeses continúan combatiendo el fuego en Chubut

Los bomberos voluntarios cordobeses que fueron enviados a Chubut continúan esta madrugada con las tareas de contención y prevención de reinicios de incendios forestales en distintos puntos de la provincia patagónica. El contingente, integrado por 63 brigadistas, permanece desplegado en áreas de difícil acceso, afectadas por altas temperaturas y fuertes vientos.

Luego de lograr la contención de un foco de magnitud en Puerto Patriada, en cercanías de Epuyén, los equipos fueron reasignados durante el fin de semana al Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego mantiene un frente activo considerado de alta complejidad por la topografía y las condiciones climáticas.

Desde la zona de operaciones, el director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Martín Degano, explicó que el incendio inicial ya se encuentra contenido y que actualmente el esfuerzo principal está concentrado en Los Alerces, donde el trabajo se realiza en pendientes pronunciadas, con temperaturas superiores a los 30 grados y ráfagas constantes de viento.

El operativo incluye ataque terrestre y aéreo. La Provincia de Córdoba aportó un avión hidrante anfibio con capacidad de descarga de 3.100 litros de agua, espuma o retardante, y un helicóptero AS350 B3 equipado con balde de hasta 1.000 litros, destinados a sectores de difícil acceso.

En tierra, los brigadistas cuentan con una flota de 17 camionetas 4x4, equipos de bombeo, motobombas, motosierras, sopladoras y elementos completos de protección personal, que permiten sostener jornadas prolongadas de trabajo en condiciones extremas.

Los bomberos movilizados pertenecen a los cuarteles de Villa Allende, Valle Hermoso, Villa Las Rosas, San José de la Dormida, Villa Ciudad de América, Villa de Soto, San Marcos Sierras, Capilla del Monte, Tanti, Unquillo, Malagueño, La Calera, Berrotarán y Los Cóndores.

La asistencia fue coordinada tras el diálogo entre los gobiernos de Córdoba y Chubut, en el marco de la cooperación interprovincial frente a la emergencia por incendios forestales, a pedido de las autoridades chubutenses y del Plan Nacional de Manejo del Fuego.