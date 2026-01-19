Carlos Paz: mañana inauguran la nueva pista de hielo que funcionará todo el año

Villa Carlos Paz sumará desde este jueves una pista de patinaje sobre hielo de funcionamiento permanente, que quedará habilitada durante todo el año como una nueva opción recreativa en pleno centro de la ciudad.

La inauguración se realizará mañana jueves, a partir de las 10 de la mañana, en el complejo Opera Fun, ubicado sobre avenida San Martín esquina Moreno, en el primer piso. La propuesta retoma la experiencia que ya había funcionado durante la temporada pasada, pero ahora lo hace con carácter estable y continuo, ampliando la oferta de actividades para la ciudad.

Desde la organización indicaron que la pista está pensada para todas las edades, tanto para quienes deseen patinar como para quienes prefieran acompañar y disfrutar del espacio. Se recomienda asistir con ropa cómoda, y se aclaró que pueden participar niños y adultos, acompañados o no.

Además, quienes lleguen en vehículo podrán estacionar sin costo en el parking del complejo, con ingreso por calle Moreno 51, facilitando el acceso al lugar.

Con esta incorporación, Carlos Paz suma una alternativa recreativa diferente, que se integra a la agenda turística y de entretenimiento de la ciudad más allá de la temporada de verano.