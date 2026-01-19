Cine familiar y gratuito este lunes en Valle Hermoso

Valle Hermoso vuelve a apostar a las actividades culturales para disfrutar en familia durante el receso de verano. Este lunes 19 de enero, desde las 20.30, la Plaza Manuel Belgrano se convertirá en un cine al aire libre con una nueva función del ciclo de Cine Familiar en Vacaciones.

La propuesta es con entrada libre y gratuita e invita a vecinos y turistas a compartir una noche distinta bajo las estrellas. En esta oportunidad, se proyectará la película Lilo y Stitch, una opción pensada para grandes y chicos.

Desde la organización recomendaron asistir con reposera y en compañía de la familia o amigos, para disfrutar de una velada recreativa en un espacio público emblemático de la ciudad.