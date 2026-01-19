Continúan las inspecciones en hoteles y locales gastronómicos de Carlos Paz

En el marco del operativo verano 2026, UTHGRA Córdoba continúa con el plan de inspecciones en establecimientos hoteleros y gastronómicos en Villa Carlos Paz, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente y defender los derechos de los trabajadores del sector.

Las inspecciones se llevan adelante con la participación activa de inspectores y delegados gremiales, que trabajan de forma conjunta para verificar que se respeten los derechos laborales de quienes prestan servicios en una de las localidades turísticas de mayor actividad de la provincia.

Entre las principales acciones desarrolladas, se destaca la verificación de la registración de los trabajadores en el sistema ARCA, la revisión de libros de sueldos para constatar que las remuneraciones se ajusten a lo estipulado por los convenios colectivos de trabajo y la supervisión de las jornadas laborales, incluyendo horarios de ingresos y la correcta asignación de categorías. De igual modo, el operativo pone énfasis en la prevención y detección de irregularidades laborales, como prácticas de pagos fuera de recibo, falta de registración o situaciones que puedan vulnerar derechos básicos de los trabajadores del sector.

Durante esta instancia, el Cuerpo de Delegados brindó información directa a los trabajadores sobre escalas salariales. Beneficios del sistema de seguridad social y los canales de comunicación de la seccional, fortaleciendo así la información y asesoramiento para los afiliados y trabajadores del sector.

Este plan de inspecciones forma parte de una estrategia integral de controles programados diseñada por la gestión de Juan Rousselot, que busca asegurar condiciones laborales dignas y el cumplimiento de la ley en toda la jurisdicción del gremio. Además, UTHGRA Córdoba pone a disposición herramientas prácticas, como la calculadora online de recibos de sueldos, para que los trabajadores puedan verificar el correcto cumplimiento de sus derechos.

Con estas acciones, UTHGRA Córdoba reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales y la presencia activa en los principales destinos turísticos de la provincia durante la temporada más exigente del año.