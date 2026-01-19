Córdoba inauguró el parque acuático más grande de la Argentina

Córdoba incorporó este fin de semana un nuevo hito para su oferta turística y de entretenimiento con la inauguración de Infinito Water Park, el parque acuático más grande de la Argentina, ubicado en el sector sur de la capital provincial, en la intersección de avenida Circunvalación y la autopista Córdoba–Rosario.

El complejo, que comenzó a funcionar al público en plena temporada de verano, ocupa un predio de 13 hectáreas y cuenta con una capacidad operativa estimada de hasta 7.000 personas en simultáneo. Ofrece más de 50 atracciones acuáticas, 30 toboganes, áreas gastronómicas, espacios comerciales y sectores recreativos pensados para distintas edades.

El acto de inauguración contó con la presencia de la vicegobernadora Myrian Prunotto, junto al intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, autoridades provinciales y municipales, y representantes del sector privado vinculados al emprendimiento.

Durante la presentación, se destacó la relevancia del proyecto como una inversión privada de gran escala que amplía la oferta turística de la provincia y fortalece el posicionamiento de Córdoba como destino nacional. También se remarcó el impacto del parque en la generación de empleo y en la dinamización de la economía local.

Entre los principales atractivos del predio se encuentra una piscina de olas artificiales con 3,5 millones de litros de agua, olas de hasta 1,8 metros de altura y capacidad para 2.500 personas, además de un río lento de 500 metros y sectores especialmente diseñados para niñas, niños y adolescentes.

Desde la empresa desarrolladora, se señaló que el proyecto demandó un proceso sostenido de inversión y planificación a largo plazo, con criterios de sustentabilidad y recuperación del espacio, y que genera alrededor de 500 puestos de trabajo directos y más de 1.300 indirectos.

Tras el corte de cintas, Infinito Water Park quedó formalmente habilitado y comenzó a recibir visitantes, consolidándose como uno de los principales polos de entretenimiento acuático del país.