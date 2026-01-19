Créditos, seguros y servicios, los rubros más denunciados en 2025

Durante 2025, la Dirección General de Mediación Comunitaria y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Córdoba registró 26.992 atenciones a vecinos y vecinas, consolidándose como uno de los servicios más demandados para la resolución gratuita y ágil de conflictos vinculados al consumo.

Del total de consultas, ingresaron 757 denuncias formales, con un marcado incremento en comparación con años anteriores: el crecimiento fue del 193 % respecto de 2024 y del 225 % si se compara con 2023, reflejando una mayor utilización del canal y una creciente conflictividad en determinadas áreas.

Las denuncias se concentraron principalmente en entidades financieras, bancarias y aseguradoras, seguidas por reclamos vinculados a automotores y rodados en general. También se registraron numerosos casos relacionados con servicios de internet, cable, telefonía y alarmas, electrodomésticos, comercios de distintos rubros, y operaciones inmobiliarias, incluidas viviendas prefabricadas y desarrollistas.

En cuanto al perfil etario de quienes realizaron denuncias, el grupo de 41 a 50 años fue el más afectado, con 158 casos. Le siguieron personas de 51 a 60 años (148), 31 a 40 años (133) y 18 a 30 años (119), mientras que también se registraron denuncias en franjas etarias mayores.

A lo largo del año se llevaron adelante 492 audiencias de mediación, en las que participaron 1.476 personas, con el objetivo de alcanzar acuerdos y resolver los conflictos sin necesidad de instancias judiciales.

Frente al crecimiento de las estafas digitales, el área profundizó su tarea preventiva y dictó 50 capacitaciones contra el ciberdelito, que alcanzaron a 1.840 vecinos y vecinas. Los cursos se desarrollaron en escuelas, centros vecinales y espacios culturales, priorizando lugares de fácil acceso.

Además, se impulsaron campañas digitales de concientización durante eventos de alto consumo como Hot Sale, Cyber Monday, Black Friday y fechas comerciales clave, difundiendo derechos, recomendaciones y herramientas para comprar de manera segura.

Las denuncias pueden realizarse de forma presencial en las oficinas de Chacabuco 737, o a través de correo electrónico y WhatsApp, canales que continúan funcionando como vías directas de acceso para la ciudadanía.