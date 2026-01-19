Destacaron el trabajo de seguridad en los Carnavales de Valle Hermoso

Desde el Área de Defensa Civil e Inspección General de la Municipalidad de Valle Hermoso destacaron el trabajo articulado que se llevó adelante durante los Carnavales 2026, un evento de convocatoria masiva que se desarrolló bajo estrictos protocolos de control y prevención.

Durante cada una de las jornadas, se implementó un operativo especial con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y visitantes, que incluyó tareas de control, monitoreo permanente y respuesta ante posibles emergencias. En este marco, fue clave el acompañamiento del ETAC y de Defensa Civil de la Provincia, que aportaron tres móviles y equipos de comunicación, fortaleciendo el despliegue territorial y la coordinación entre las distintas áreas.

Desde el municipio agradecieron especialmente el compromiso y la responsabilidad de Martín Rodríguez, referente de Defensa Civil Valle Hermoso; el personal de Inspección Municipal; la Policía de Córdoba; la empresa Sanos; y el acompañamiento de las autoridades provinciales, entre ellas Marcelo Zornada, secretario de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil, y Germán Barrera, director de Protección Civil y Emergencias.