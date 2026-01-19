Dolor en Villa Carlos Paz por la muerte de Marcelo Siragusa

Un profundo dolor causó en la ciudad de Villa Carlos Paz la noticia del fallecimiento de Marcelo «El Flaco» Siragusa, un destacado vecino que dejó una imborrable huella en la comunidad.

Su deceso se registró en las últimas horas y sus restos fueron despedidos el domingo pasado en la Empresa Brandalise y serán cremados esta mañana en el Crematorio Virgen de la Merced (Toledo).

Las redes sociales se vieron plagadas de mensajes de condolencias a su familia y amigos.

La triste noticia tuvo un fuerte impacto en la sociedad carlospacense, por tratarse de un vecino perteneciente a una familia con fuerte arraigo en la ciudad y un veterano de la Guerra de Malvinas.