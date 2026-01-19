El Centro de Empleados de Comercio inauguró su pileta de natación

El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz dejó inaugurada la nueva pileta de natación en el predio que está ubicado en el camino a Las Jarillas.

Durante el acto, realizado el último sábado, el secretario General Carlos Orso estuvo acompañado por el intendente Esteban Avilés; el secretario de Turismo, Deportes, Cultura e Innovación Sebastián Boldrini, y el integrante del Tribunal de Faltas de San Antonio de Arredondo, Manuel Córdoba.

También se acercó la comisión directiva del sindicato gremial.

Uno de los momentos especiales de la tarde ocurrió cuando la pileta fue bendecida en forma conjunta con todas las personas presentes en el lugar, seguido por el primer chapuzón en esta nueva construcción.

La pileta cuenta con una dimensión de 20 metros de ancho por 7 metros de largo con una profundidad de 1,30 metros a 1,80 metros, además de contar con un solárium húmedo y una pequeña pileta anexada a la principal para los más pequeños.

«Estamos felices de poder brindarle un nuevo atractivo a nuestros socios, tener la posibilidad de construir semejante pileta en el contexto económico que atraviesa nuestro país es motivo de orgullo para todos nosotros»; expresó Orso.