El FMI ratificó sus perspectivas positivas sobre Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó sus perspectivas favorables para la Argentina con crecimiento económico de 4% en 2026 y 2027.

El organismo ya había elogiado la performance del país en 2025 y el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

De acuerdo a un informe del FMI, se sugiere que estas cifras representan una consolidación de la actividad y posicionan al país con una expansión superior al promedio mundial, el cual se estima en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027.

Argentina superará ampliamente la media de América Latina y el Caribe, que proyecta un avance del 2,2% en 2026 y del 2,7% en 2027.

En la comparación directa con las potencias del bloque, el dinamismo local sobresale: mientras Brasil desaceleraría su ritmo al 1,6% en 2026 (con un repunte al 2,3% en 2027) y México mantendría tasas moderadas de 1,5% y 2,1% respectivamente,

Siempre según el trabajo del FMI, a nivel global, el país se destaca en el tablero de las 30 economías que concentran la mayor parte del PBI mundial.__IP__

De acuerdo al "Panorama Económico Mundial" (WEO) que recibió Agencia Noticias Argentinas, el país se ubica como la undécima economía con mayor crecimiento proyectado, siendo superada únicamente por mercados emergentes de alto dinamismo como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita.