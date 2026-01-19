Inauguran la nueva rotonda de Villa Pan de Azúcar

Este miércoles 21 por la noche, el intendente Raúl Cardinali encabezará la inauguración de la nueva rotonda con fuente construida por el municipio en el barrio Villa Pan de Azúcar, en uno de los accesos clave del sector.

El acto está previsto para las 20 horas en la intersección de avenida Juan B. Justo y avenida Belgrano, conocida como el cruce de las “cinco esquinas”, un punto de alto tránsito vehicular de la ciudad.

Según se informó, la obra fue ejecutada íntegramente por el municipio y forma parte de las intervenciones destinadas a ordenar la circulación, mejorar la seguridad vial y revalorizar el entorno urbano del barrio.

Del encuentro participarán funcionarios municipales y miembros del Centro Vecinal, en el marco de una convocatoria abierta a los medios de comunicación para acompañar la presentación formal de la rotonda.