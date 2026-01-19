La bailarina Lina Solé recibió la distinción como «Carlospacense del Año» tras haber obtenido el 31% de los votos en la encuesta lanzada por EL DIARIO, donde alrededor de cuarenta mil vecinos de Villa Carlos Paz tuvieron la posibilidad de elegir entre los ocho nominados que tuvo la tercera edición del certamen.

La talentosa joven de 26 años de edad, que esta temporada de verano integra el elenco de «Épico Legendario» junto al Mago Matus y Willy Magia, fue distinguida con un reconocimiento que llega directo desde el corazón del público y que celebra su talento, su esfuerzo y su amor por Villa Carlos Paz.

La entrega del premio se concretó este lunes 19 de enero en horas de la mañana en las instalaciones de la sala de acuerdos del Palacio «16 de Julio» y contó con la participación del intendente Esteban Avilés; el director de El Diario de Carlos Paz, Santiago Solans; la periodista Magalí Farías y la familia de Lina.

Tras haber recibido el galardón, la «Carlospacense del Año» destacó el valor que esta distinción tiene en su carrera y dijo: «Me siento muy agradecida por este premio, estoy muy contenta. Creo que tener el reconocimiento de mi ciudad, es el regalo más grande que me dio la vida. Le quiero agradecer a El Diario de Carlos Paz y a todos los carlospacenses que me dieron su voto».

Por su parte, Solans destacó: «Es un inmenso honor poder entregar esta distinción que busca reivindicar nuestra identidad y nuestro talento. En esta tercera edición, la ganadora ha sido Lina Solé que nos representó en el mundo a través de la danza, viajó, se formó y eligió volver a su ciudad para regalarnos su arte y convertirse en profeta en su tierra. Indudablemente, es un gesto que nos llena de orgullo como carlospacenses y así lo comprendieron los vecinos que la eligieron».

Lina Solé se convirtió en la tercera ganadora del certamen, que también tuvo como premiados al bombero Santiago Avari (2023) y a la joven estudiante Chiara Catalini (2024).