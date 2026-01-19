Llega la Unidad Móvil a Santa María de Punilla: lo que tenés que saber

La Unidad Móvil llegará este lunes 19 de enero a la localidad de Santa María de Punilla y permanecerá hasta el 30 de enero. Podrás acceder a consultas por: clínica médica, odontología, ginecología y pediatría en un solo lugar.

Para obtener el turno, los interesados podrán comunicarse vía WhatsApp o llamada al (3541) 211131; asistiendo de forma presencial en el dispensario de Santa María (ubicado en calle 20 de junio al 120), en el horario de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 hs.

Podrá sacar turno cualquier cordobés que desee acceder a una consulta médica en alguna de las cuatro especialidades, tengan o no cobertura de salud y deberán asistir al móvil sanitario en el predio de la Avicultura.