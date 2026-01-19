¿Más barrios y menos delitos: qué resultados dejó Cordobeses en Alerta?

Al cierre de 2025, Cordobeses en Alerta consolidó un crecimiento sostenido en cobertura territorial, uso ciudadano y resultados operativos, con un impacto directo en la prevención del delito. El sistema alcanzó 144 barrios organizados en 8 cuadrantes, con cobertura sobre más de 500 mil habitantes, según el informe anual del Ministerio de Seguridad.

Desde su puesta en marcha en octubre de 2024, cuando operaba en apenas 7 barrios, el programa mostró una expansión progresiva que se reflejó también en la participación vecinal. Durante 2025, el sistema registró 106.072 vecinos adheridos, entre inscriptos formales y usuarios activos.

En el transcurso del año se contabilizaron 30.117 alertas, con un crecimiento mes a mes. Este aumento estuvo vinculado tanto a la incorporación de nuevos barrios como a una mayor apropiación de la herramienta por parte de la comunidad. El 84,7% de los reportes ingresó a través de WhatsApp, que se consolidó como el principal canal de contacto ciudadano, seguido por la radiofrecuencia de los móviles operativos y el sistema de videovigilancia.

El informe oficial destaca el perfil preventivo del programa: casi 8 de cada 10 alertas correspondieron a situaciones sospechosas o conductas de riesgo que podrían derivar en delitos. Los hechos ya consumados representaron una proporción significativamente menor, mientras que las emergencias médicas y civiles completaron el esquema de utilización del sistema.

En términos operativos, el desempeño mostró altos niveles de eficiencia. Solo el 1,22% de las alertas fue clasificado como “caso demorado”, es decir, con tiempos de respuesta superiores a los dos minutos. El documento señala además una mejora marcada en el segundo semestre del año, asociada al fortalecimiento de los procesos internos y a la capacitación de los operadores.

Uno de los datos centrales del balance anual es la evolución de los delitos prevenibles en las áreas alcanzadas por Cordobeses en Alerta. Entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, estos hechos registraron una reducción del 46,2%, al pasar de 1.891 delitos mensuales a poco más de 1.000. La baja se verificó en los ocho cuadrantes, con descensos más pronunciados en aquellos sectores donde el programa comenzó a implementarse primero.

El análisis oficial atribuye esta tendencia descendente a una combinación de factores, entre ellos el fortalecimiento de las estrategias de prevención, la articulación con la comunidad y la detección temprana de situaciones de riesgo.

Con estos indicadores, Cordobeses en Alerta cerró 2025 como una herramienta integrada al esquema de seguridad urbana, con participación ciudadana activa, cobertura ampliada y resultados medibles en la reducción de delitos evitables.