Opera Fun consolida una pista de hielo real como experiencia permanente

Villa Carlos Paz ya cuenta con la única pista de hielo real y permanente de la ciudad y de toda la provincia de Córdoba. La atracción funciona en el complejo Opera Fun, en pleno centro, y se consolida como una experiencia fija que puede disfrutarse durante los doce meses del año.

Bajo el nombre Fun sobre hielo, la pista tiene una superficie de 324 metros cuadrados de hielo real y está ubicada en el primer piso del centro comercial, en la esquina de avenida San Martín y Moreno. La propuesta retoma la experiencia que había sido parte de la agenda de verano en 2025, pero ahora lo hace con carácter estable y con mejoras en su funcionamiento y servicios.

La actividad está habilitada a partir de los 3 años. Los niños de entre 3 y 6 años ingresan acompañados por un adulto, mientras que desde los 7 años el acceso es individual. No se requiere experiencia previa para patinar y el espacio cuenta con personal especializado, patines disponibles del talle 24 al 48, cascos y elementos de apoyo para garantizar una experiencia segura.

En cuanto a los horarios, la pista funciona de domingos a jueves de 12 a 22, y los viernes y sábados de 12 a 24. El valor general de la entrada es de 15 mil pesos e incluye el uso de patines y equipamiento de seguridad. Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada o en la boletería del complejo, por orden de llegada y según disponibilidad.

La incorporación de la pista de hielo se suma a otras propuestas de entretenimiento del centro comercial, como espacios dedicados a videojuegos, simuladores y experiencias de realidad virtual. A esto se agrega una oferta gastronómica en expansión, con nuevas cafeterías y locales pensados para complementar la experiencia antes o después de las actividades recreativas.

Opera Fun cuenta con accesos peatonales por avenida San Martín y calle Moreno, además de un parking subterráneo cubierto con acceso directo al complejo, facilitando la llegada tanto de residentes como de turistas.

Con esta propuesta permanente, Carlos Paz amplía su agenda de entretenimiento con una alternativa distinta, que trasciende la temporada de verano y suma una experiencia poco habitual en la región.