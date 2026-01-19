Operativo Verano: Intensifican los controles en la famosa Playa de los Hippies

La jefa comunal Ana Gaitán encabezó un operativo que se realizó este lunes en horas de la mañana en la Playa de los Hippies de Cuesta Blanca. El mismo contó con la participación de las fuerzas de seguridad y tuvo como objetivo reforzar el trabajo de prevención que se realiza por la temporada de verano.

Del mismo, participaron efectivos de la Policía de Córdoba, DUAR, Ministerio de Ambiente, guardaparques provinciales y comunales, y personal de la comuna, con el objetivo de efectuar un relevamiento y control de personas.

Se informó además que no está permitido acampar, encender fuego, reproducir música, arrojar residuos y dañar el bosque nativo, haciendo saber que se trata de Área Natural Protegida Intangible.

Estos operativos se realizarán periódicamente para hacer cumplir las normas ambientales vigentes.