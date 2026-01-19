Precios, horarios y accesos: así es el nuevo Water Park de Córdoba

El Water Park de Córdoba abrió esta temporada como el parque acuático más grande de la provincia y uno de los más importantes del país. Con una propuesta pensada para familias, jóvenes y grupos de turistas, el complejo se posicionó rápidamente como uno de los planes más buscados del verano cordobés.

El predio ocupa alrededor de 13 hectáreas y tiene capacidad para recibir hasta 7.000 personas por día, con sectores diferenciados que combinan adrenalina, recreación familiar y espacios de descanso.

Noticias Relacionadas Córdoba inauguró el parque acuático más grande de la Argentina

Qué hay en el parque

El complejo ofrece una propuesta de gran escala con más de 50 atracciones acuáticas distribuidas en distintos sectores del predio. Entre las principales se destacan más de 30 toboganes de diferentes alturas y niveles de dificultad, una piscina de olas con más de 3,5 millones de litros de agua y un río lento de aproximadamente 500 metros para quienes buscan una experiencia más relajada.

Además, el parque cuenta con sectores infantiles con juegos de agua, playas con arena, reposeras y sombrillas, espacios gastronómicos, áreas de descanso y zonas VIP con servicios diferenciales. La propuesta está pensada para permanecer toda la jornada dentro del parque, alternando juegos intensos y momentos de relax.

Horarios de funcionamiento

Durante la temporada de verano, el parque funciona todos los días, con apertura por la mañana y cierre por la tarde. El horario habitual es de 9.30 a 19, aunque puede modificarse según las condiciones climáticas o la realización de eventos especiales.

Precios de las entradas

Las entradas se adquieren de manera online y los valores varían según el día de la semana y el tipo de pase elegido.

El Pase Acqua Fun incluye el ingreso general al parque. De lunes a jueves, el valor es de $59.000 para menores y $71.999 para adultos. De viernes a domingo, el precio asciende a $79.000 para menores y $99.000 para adultos.

El Pase Aqua Plus suma servicios adicionales como estacionamiento y combos. De lunes a jueves, el costo es de $79.000 para menores y $99.000 para adultos. De viernes a domingo, el valor es de $89.000 para menores y $115.000 para adultos.

Los menores de hasta 4 años ingresan gratis y los niños hasta 12 años acceden a tarifas diferenciadas. También existen sectores VIP y opciones de financiación en cuotas según el medio de pago.

Dónde queda y cómo llegar

El Water Park de Córdoba está ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, en un predio de acceso directo desde avenida Circunvalación y en cercanías de la autopista Córdoba–Rosario, lo que facilita la llegada tanto desde la capital como desde el interior provincial.

Se puede llegar en vehículo particular, utilizando los accesos señalizados, y el parque cuenta con estacionamiento propio. También es posible arribar mediante transporte urbano e interurbano, con paradas cercanas al predio.

Recomendaciones antes de ir

Se recomienda comprar las entradas con anticipación, especialmente los fines de semana, llegar temprano para aprovechar todas las atracciones, llevar protector solar, gorra y calzado adecuado y consultar el pronóstico del tiempo antes de planificar la visita.

Con esta propuesta, el Water Park se consolida como uno de los grandes atractivos del verano en Córdoba, combinando infraestructura de gran escala, entretenimiento acuático y servicios pensados para una experiencia completa.