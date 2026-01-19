¿Sabías dónde cargaban nafta los primeros turistas de Carlos Paz?

En las primeras décadas del siglo XX, Villa Carlos Paz era poco más que un puñado de casas, estancias y el sueño visionario de Carlos Nicandro Paz. Sin embargo, con la llegada de los primeros automóviles que desafiaban los caminos de tierra, surgió una necesidad imperiosa: el combustible. Antes de la existencia de una estación de servicio, la nafta llegaba en tambores de 200 litros o en latas de 10 a 15 litros que se transportaban a lomo de mula o en carros desde Córdoba.

No fue sino hasta la década de 1930 cuando la fisonomía del centro comenzó a cambiar para dar paso a la modernidad.

La historia señala a la familia García como los pioneros en este rubro. La primera «estación de servicio», propiamente dicha, no era lo que conocemos hoy, sino un modesto puesto con surtidores manuales de columna.

En 1928, el Ministerio de Obras Públicas de Córdoba había autorizado a la firma Olmos y Peseras a colocar el surtidor. Estaba ubicado estratégicamente en lo que hoy es el corazón del centro (cerca de la intersección de las calles 9 de Julio y San Martín). Esta primera boca de expendio bajo el sello de YPF se convirtió en el punto de encuentro obligatorio para los viajeros que se aventuraban hacia las Altas Cumbres o el norte del Valle de Punilla.

Cargar combustible en aquel entonces era un espectáculo en sí mismo: El playero debía accionar una palanca de vaivén para llenar dos recipientes de vidrio graduados en la parte superior del surtidor. Una vez llenos los cilindros, se abría la válvula para que el combustible bajara por la manguera hacia el tanque del vehículo. Más que vender nafta, el estacionero era un mecánico de confianza, un guía de caminos y quien proveía el agua para los radiadores que solían hervir tras subir la Cuesta de los Terneros.

Poco después, la consolidación llegó con los nuevos surtidores del Hotel Yolanda y más adelante, la vieja estación Esso que funcionaba en San Martín e Irigoyen y las estaciones sobre la Avenida Uruguay.

Hoy, donde antes había surtidores de bronce y olor a grasa de motor, se erigen galerías comerciales y cafés. Sin embargo, los antiguos vecinos aún recuerdan el sonido metálico de la manguera y aquel primer chorro de nafta que ayudó a empujar a la Villa hacia el futuro y la modernidad.