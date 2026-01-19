Segunda noche a puro carnaval en Valle Hermoso

Vecinos y turistas volvieron a colmar la Plaza Manuel Belgrano para disfrutar de la segunda noche de los Carnavales 2026 en Valle Hermoso, una propuesta que sigue creciendo y consolidándose como uno de los eventos más convocantes del verano.

Al igual que en la jornada inaugural, el público acompañó con entusiasmo una noche cargada de color y alegría, con comparsas, concurso de disfraces, espuma, puestos gastronómicos y artesanos locales, además de una destacada grilla de música en vivo.

Sobre el escenario principal se presentaron El Embrujo Folk y Grupo Cristal, que hicieron bailar a toda la plaza y aportaron el ritmo festivo a una velada inolvidable.

Desde la organización destacaron la gran participación del público y remarcaron que los Carnavales 2026 “no paran de crecer”, invitando a vecinos y visitantes a sumarse a las próximas noches de celebración.