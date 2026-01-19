Urgente pedido de donación de sangre para una paciente en Córdoba

El Banco de Sangre del viejo Hospital San Roque solicita donadores voluntarios de sangre de los grupos A y O, factor RH positivo o negativo, para la paciente Evelyn Castro.

Las donaciones se reciben en Rosario de Santa Fe 374, en el edificio del antiguo Hospital San Roque, ubicado entre Obispo Salguero y Chacabuco, en la ciudad de Córdoba.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:30 a 12:00 horas.

Para donar, es necesario solicitar turno previo a través de WhatsApp al 351-2480189.

Desde la institución recuerdan que la donación de sangre es un acto solidario fundamental que puede salvar vidas y que los requisitos básicos incluyen concurrir con DNI, gozar de buena salud y haber desayunado liviano.