Alerta por tormentas con granizo para las sierras de Córdoba

Un alerta por tormentas fuertes se anunció para este viernes 2 de enero en las sierras de Córdoba. Se anticipan lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de granizo en distintos puntos de la provincia. El calor no da tregua y la temperatura volvió a dispararse durante las últimas horas en toda la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un aviso que incluye actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante agua en poco tiempo.

Se estima que las precipitaciones comenzarían después del mediodía y se extenderían hasta la tarde, afectando principalmente a las zonas serranas y el norte provincial, puntualmente a los departamentos de Punilla, Paravachasca, Río Cuarto y Cruz del Eje.

En el día de ayer, un temporal causó estragos en Córdoba y provocó voladuras de techos y carteles, destrozos por caída de árboles y granizo, y hasta la muerte de un trabajador de 61 años que fue aplastado por una cabina de peaje.