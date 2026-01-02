Bialet Massé se prepara para la Peatonal de la Cerveza 2026

La ciudad de Bialet Massé se prepara para vivir uno de los eventos más esperados del verano: la Peatonal de la Cerveza 2026, una propuesta que combinará música en vivo, gastronomía y cerveza artesanal en un ambiente festivo y al aire libre.

La iniciativa se desarrollará durante cuatro sábados de verano, los días 3 y 17 de enero y 6 y 13 de febrero, a partir de las 20 horas, sobre avenida Belgrano esquina Independencia, frente al ITV. En cada jornada, vecinos y turistas podrán disfrutar de noches imperdibles con la presentación de destacados artistas, una variada oferta de food trucks y, como gran protagonista, la cerveza artesanal.

El evento busca consolidarse como un espacio de encuentro para toda la familia, impulsando además el consumo local y el movimiento turístico en la región durante la temporada estival. Con entrada libre y una propuesta pensada para todos los gustos, la Peatonal de la Cerveza promete convertirse nuevamente en uno de los grandes atractivos del verano en Punilla.