Cómo solicitar la devolución de la percepción del 30% por compras con tarjeta en dólares

El recargo del 30% que se aplica a los consumos en dólares pagados en pesos —conocido como “dólar tarjeta” — puede ser recuperado por quienes no tributan el Impuesto a las Ganancias ni Bienes Personales. Así lo explicó Elena Alonso, economista y educadora financiera, en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Según detalló, la percepción sigue vigente pese a la eliminación del Impuesto PAIS y se aplica, por ejemplo, a servicios como plataformas de streaming, compras online en el exterior y otros consumos dolarizados. “Esa plata es del contribuyente y, si no paga Ganancias ni Bienes Personales, ARCA tiene que devolverla”, afirmó.

Paso a paso para pedir la devolución

Alonso explicó que el trámite es sencillo y no requiere contador. Se realiza con clave fiscal (nivel 2 o superior) ingresando al sistema de ARCA, en el apartado de “Mis percepciones”. Allí, los consumos ya aparecen precargados y el contribuyente debe presentar una solicitud mensual de devolución, con el CBU previamente declarado.

Una vez iniciado el trámite, el organismo comienza a liquidar intereses a favor del contribuyente. Los plazos de devolución pueden variar: hay casos en los que el reintegro llega en pocas semanas y otros en los que demora varios meses. “Lo importante es empezar el trámite”, remarcó.

En cambio, quienes sí tributan Ganancias o Bienes Personales no reciben el dinero en efectivo, sino que pueden computarlo como pago a cuenta en su declaración jurada anual.

Educación financiera, una deuda pendiente

Alonso advirtió que la falta de educación financiera sigue siendo un problema estructural en Argentina. “Estamos entre los últimos puestos de América Latina en educación financiera”, señaló, y sostuvo que muchas personas desconocen cuánto gastan, cuánto ganan o cómo organizar sus objetivos económicos.

En ese sentido, recomendó pagar los consumos en dólares directamente con dólares —por ejemplo, desde una caja de ahorro— para evitar el recargo del dólar tarjeta, y planificar los gastos con mayor previsión, especialmente en épocas de vacaciones o compras en el exterior.

“Cuidar la plata también es aprender las reglas del juego”, concluyó, y subrayó que la educación financiera es una herramienta clave para no pagar de más y proteger el ingreso personal.