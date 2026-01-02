Podrás votarla en la encuesta online

Conocé a Lina Solé, la bailarina nominada como Carlospacense del Año

Es una de las artistas más talentosas del mundo de la danza local y recorrió el mundo.
viernes, 2 de enero de 2026 · 14:46

Lina Solé es una de las bailarinas más destacadas de Villa Carlos Paz y desde chica, se acostumbró a pisar los escenarios más importantes del país. Tras haber construido una impresionante carrera y recorrer el mundo, decidió volver a la ciudad con el objetivo de convertirse en «profeta en su tierra» y sumarse a las temporadas de verano.

La joven tiene 26 años de edad y se formó en las academias de Eugenia Calamita, Mariana Massera y Sandra Racedo. Luego ganó una beca del concurso nacional de Julio Bocca y se fue a estudiar al taller del Teatro San Martín en Buenos Aires. Cuando egresó, empezó a bailar con Hernán Piquín y viajó por el mundo con la danza.

Llegó a Turquía en la piel de «Alicia en el País de las Maravillas», después viajó a la India a realizar espectáculos de acrobacias aéreas y cintas, se capacitó en danza contemporánea en Europa y siguió hasta Marruecos. El año pasado, fue consagrada con el «Premio Carlos 2025» a la Mejor Bailarina y ahora se encuentra entre las nominadas a «Carlospacense del Año».

Hasta el 15 de enero, podés votar y ayudarnos a elegir al «Carlospacense del Año», el vecino o vecina de nuestra ciudad que se haya destacado durante el 2025 por su labor deportiva, cultural o social. Durante esta edición, podrás elegir entre MonoStrong, Bruno Zapelli, Felipe Mancini, Lautaro López, Norberto Ruesch, Chiara Ferretti, Pablo Cavallaro y Lina Solé.

Podrás votar en nuestra encuesta online o a través de nuestro número de WhatsApp: (3541-236537) y se contabilizarán tanto los votos que lleguen por mensaje como aquellos que se registren de forma manual en la encuesta.

Lina Sole Carlospacense del Año joven bailarina Villa Carlos Paz

