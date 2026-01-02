Cuáles fueron las zonas más lluviosas de Villa Carlos Paz

Un relevamiento realizado en el marco del Proyecto Matteo permitió conocer cuáles son las zonas más lluviosas de Villa Carlos Paz. Durante el mes de diciembre del 2025, el promedio de precipitaciones alcanzó los 112 milímetros por día y se podrían haber recolectado aproximadamente 7.834 litros de agua de lluvia en solo un mes.

La localización del núcleo de mayor registro de lluvia varia considerablemente de un evento a otro, aunque el liderazgo lo mantuvo el Distrito Oeste con un promedio de 119 milímetros, seguido por el Distrito Centro con 116 milímetros y el Distrito Este con 114 milímetros. En tanto, en el Distrito Norte y el Distrito Sur se registraron 99 milímetros.

Si esa lluvia hubiera sido aprovechada y almacenada a partir de una superficie techada de 70 m², se podría disponer de un promedio de más de 250 litros diarios destinados al riego de jardines y espacios verdes. El uso de esta agua para riego habría permitido reducir en más de un 25 % el consumo de agua potable, un recurso clave que debe priorizarse para usos esenciales.

«Este simple ejercicio muestra que almacenar agua de lluvia no es solo una acción ambiental, sino también una estrategia concreta y efectiva para el uso responsable del agua, especialmente en contextos de altas temperaturas y mayor demanda hídrica. Aprovechar la lluvia cuando ocurre es una forma inteligente de prepararnos mejor para los períodos secos y cuidar un recurso que es de todos»; explicaron desde el Proyecto Matteo, que hicieron un monitoreo en el último mes del año.