¿Cuánto cuesta dar un paseo por el lago San Roque?

El lago San Roque es uno de los grandes atractivos de las sierras de Córdoba y de la ciudad de Villa Carlos Paz. Los turistas lo eligen cada verano para disfrutar la tarde, con mates en la costanera o para dar un paseo en hidropedales o catamarán. Es por eso que existen diferentes propuestas para todos los justos y bolsillos.

El paseo en hidropedales, uno de los más elegidos durante todo el año, tiene un costo de $10.000 para los adultos, $5.000 para los menores y $20.000 por el alquiler de un kayak desde las 09:00 horas hasta la bajada del sol.

Por su parte, el clásico viaje en catamarán (con un recorrido que finaliza a metros del dique), tiene un costo de $25.000 para adultos, $10.000 para menores de 4 a 10 años y $5.000 para menores de 3 años.

Asimismo, el paseo en gomón, un atractivo que se ha sumado hace pocos años, tiene un valor de 20.000 por persona, con diferentes salidas de horarios: 10:00, 15:30, 17:00, 18:00, 19:00 horas.