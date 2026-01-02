¿Cuántos nacimientos y casamientos hubo en Villa Carlos Paz?

Tal como viene sucediendo en los últimos años, la tasa de natalidad sigue en descenso en la ciudad de Villa Carlos Paz. Si bien la población creció de forma considerable, eso se encuentra vinculado a la llegada de personas de otras localidades y no a los nacimientos de carlospacenses.

En la actualidad, la población es de 94.480 personas, lo que da un incremento del 1.7% interanual (ya que a finales del 2024 la población era de 92.796 personas).

Durante el 2025, se registraron 465 nacimientos, mientras que durante el 2024 hubo 489 nacimientos.

Se llevaron adelante 159 matrimonios, 4 matrimonios igualitarios y las defunciones aumentaron considerablemente de 596 en 2024 a 713 durante el año pasado. Por otra parte, se contabilizaron 4 cambios de género, 29 divorcios y 3 adopciones.