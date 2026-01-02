Curvino asumió en la Defensoría: “Vamos a trabajar fuerte por el vecino”

Víctor Curvino asumió este viernes una nueva gestión al frente de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz y ratificó que el eje central del organismo seguirá siendo la cercanía con el vecino, el trabajo en los barrios y la intervención en temas ambientales, con especial foco en el Lago San Roque.

“Nosotros vamos a trabajar por el vecino, por el ciudadano, tratando de estar cuando somos requeridos”, señaló Curvino, y agregó que uno de los objetivos será “contarles para qué está esta institución y cuáles son nuestras herramientas de servicio”.

En ese sentido, detalló que la Defensoría continuará fortaleciendo la atención en defensa del consumidor, mediación y asesoramiento legal y jurídico. “La expectativa es siempre la misma: trabajar fuerte, trabajar duro, tratando de ayudar a que todos los ciudadanos puedan tener respuesta a sus inquietudes”, afirmó.

El ambiente volvió a ocupar un lugar central en su discurso. “Nuestro principal recurso, que es el Lago San Roque, debe estar cuidado, protegido y, por supuesto, saneado”, sostuvo, y remarcó: “Las cloacas se deben hacer, las obras de infraestructura se deben hacer y las redes internas se deben hacer para poder sanear el lago”.

Curvino explicó que desde la Defensoría insistirán ante distintos niveles del Estado. “Por eso insistimos siempre con la Comunidad Regional Punilla y con el Gobierno provincial para que tomen cartas en el asunto y generen políticas de Estado, para que las comunas que no tienen recursos puedan hacer las obras de infraestructura necesarias”, señaló.

Respecto al balance de la gestión anterior, el Defensor del Pueblo lo calificó como positivo y volvió a destacar la presencia territorial. “Es muy positivo, porque hay muchos vecinos que no pueden llegar a la institución y por eso recorremos los barrios”, explicó.

“Juntarnos con los vecinos es clave. A veces son 10, 15 o 50 personas, pero el encuentro es muy bueno porque podemos transmitir todo lo que hacemos en servicio a la comunidad”, añadió. En ese marco, subrayó también el rol de los medios de comunicación: “Esto de comunicar a través de ustedes es fundamental, porque es un trabajo de boca en boca y eso muchas veces es difícil”.

Finalmente, aseguró que la nueva gestión continuará recorriendo cada sector de la ciudad. “La idea es seguir barrio por barrio, centro vecinal por centro vecinal, y estar cerca de cada vecino”, concluyó.