Dónde se registró la temperatura más alta de Carlos Paz

Una jornada de calor sofocante se vivió esta tarde en la ciudad de Villa Carlos Paz y localidades vecinas. Un relevamiento reciente permitió conocer dónde se registró la temperatura más alta del sur de Punilla y trascendió que alrededor de las cuatro de la tarde, el termómetro llegó a 33º en la zona céntrica.

En San Antonio de Arredondo, la máxima marcó a 32.7° y la temperatura ascendió hasta 32.2° en Playas de Oro.

Asimismo, en el barrio La Quinta, se registraron 31.4°, mientras que la máxima alcanzó los 31.6º en el barrio La Cuesta. Por su parte, en el barrio Sarmiento (General Paz esquina Roque Sáenz Peña) se registró una temperatura de 30.9° y de 30.6º en José Muñoz.