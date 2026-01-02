Otra jornada de calor sofocante

Dónde se registró la temperatura más alta de Carlos Paz

Se encuentra vigente un alerta meteorológico y no se descartan lluvias intensas en el Valle de Punilla.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
viernes, 2 de enero de 2026 · 20:33

Una jornada de calor sofocante se vivió esta tarde en la ciudad de Villa Carlos Paz y localidades vecinas. Un relevamiento reciente permitió conocer dónde se registró la temperatura más alta del sur de Punilla y trascendió que alrededor de las cuatro de la tarde, el termómetro llegó a 33º en la zona céntrica.

En San Antonio de Arredondo, la máxima marcó a 32.7° y la temperatura ascendió hasta 32.2° en Playas de Oro.

Asimismo, en el barrio La Quinta, se registraron 31.4°, mientras que la máxima alcanzó los 31.6º en el barrio La Cuesta. Por su parte, en el barrio Sarmiento (General Paz esquina Roque Sáenz Peña) se registró una temperatura de 30.9° y de 30.6º en José Muñoz.

Más de
calor sofocante Villa Carlos Paz barrios afectados Altas temperaturas

Comentarios