El 2026 se recibió con todo en el predio del Centro de Empleados de Comercio

El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz dejó inaugurada la temporada de verano en el predio camino a Las Jarillas y recibió el 2026 junto a cientos de familias.

Las puertas se abrieron el pasado 1 de enero y hubo un lleno total.

Según indicaron desde el propio sindicato, más de 500 personas se hicieron presentes en el lugar para recibir el nuevo año en familia o con amigos. Cabe destacar que el predio del Centro de Empleados de Comercio se encuentra disponible todos los días de 10 a 20 horas y cuenta con servicios de piletas de natación, asadores, quinchos y proveeduría.

Para los socios y sus familiares, la entrada es libre y gratuita.

En tanto, para el público en general el costo será de $10.000 por persona.