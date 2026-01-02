Fotos: Curvino arrancó su segunda gestión al frente de la Defensoría del Pueblo

Este viernes 2 de enero en horas de la tarde, Víctor Curvino asumió su segundo mandato al frente a la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. El acto tuvo lugar en el Concejo de Representantes y contó con la presencia del equipo de profesionales que forman parte de la institución creada por Carta Orgánica.

Asimismo, también prestó juramento el actual Defensor Adjunto, Jorge Álvarez, quien también renovará su cargo.

«En esta segunda gestión profundizaremos el trabajo que venimos haciendo en la Defensoría del Pueblo siempre con el objetivo de estar cerca de los vecinos»; expresó Curvino ante los presentes.

(Mirá la galería de fotos de la ceremonia)