Música al aire libre y sabores regionales en las noches de Bialet Massé

Bialet Massé da inicio al verano 2026 con una atractiva agenda de propuestas gratuitas pensadas para disfrutar en familia y con amigos. Este sábado 3 de enero comenzará la segunda edición de la Peatonal de la Cerveza Artesanal, un ciclo que combina música en vivo, gastronomía regional y producción local, consolidándose como uno de los eventos destacados de la temporada en el Valle de Punilla.

Tras el éxito de su primera edición, las calles de la localidad volverán a transformarse en un espacio de encuentro y celebración al aire libre. La propuesta reúne una grilla musical diversa que abarca cuarteto, folclore, rock y ritmos urbanos, con fuerte protagonismo de artistas locales y emergentes, además de músicos y bailarines que aportan identidad y energía a las noches de verano.

La Peatonal de la Cerveza Artesanal ofrece además un circuito gastronómico con food trucks y elaboradores regionales de cerveza artesanal, acompañado por una feria de emprendedores y emprendedoras. Las opciones de comida a precios populares buscan fortalecer la economía local y fomentar el turismo de cercanía, atrayendo tanto a vecinos como a visitantes.

Familias, turistas y residentes se reúnen bajo el cielo de verano para compartir cada jornada en un ambiente distendido, con reposeras, música y baile como protagonistas. Estas postales reflejan a Bialet Massé como un destino elegido para disfrutar durante los meses de enero y febrero, con propuestas culturales accesibles y de calidad.

La diversidad de géneros musicales es uno de los sellos del ciclo, diseñado para convocar a públicos de todas las edades y consolidarse como una referencia cultural y recreativa en la región.

Cuatro fechas para agendar

El Ciclo 2026 de la Peatonal de la Cerveza Artesanal se desarrollará los sábados 3 y 17 de enero y los viernes 6 y 13 de febrero, a partir de las 20 horas, en avenida Belgrano esquina Independencia, frente al ITV.

La noche inaugural, este sábado 3 de enero, contará con la presentación del folclorista cordobés Nico Villa, referente de la música popular. Luego subirá al escenario Docta Boss, con un recorrido por el rock nacional e internacional. El cierre estará a cargo de El Fabri y su banda, uno de los nombres destacados del cuarteto actual, prometiendo un final a puro baile.