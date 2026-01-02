Opera Fun suma la única pista de hielo permanente en Villa Carlos Paz y en la provincia de Córdoba

Opera Fun, el centro comercial ubicado en Villa Carlos Paz, vuelve a apostar por una propuesta innovadora y de alto impacto para el entretenimiento. Desde la primera semana de enero, el complejo reabre la única pista de hielo real de la ciudad y de toda la provincia de Córdoba, bajo el nombre Fun sobre hielo, que regresa esta temporada de verano con mayor superficie y con funcionamiento durante todo el año.

Tras la exitosa experiencia de la temporada pasada, cuando la pista estuvo disponible solo durante los meses de verano, Opera Fun redobla la apuesta y presenta una versión ampliada y definitiva. La nueva pista contará con 324 metros cuadrados de hielo real, especialmente diseñada para el uso recreativo y pensada para consolidarse como un atractivo estable de la ciudad.

La pista estará ubicada en el primer piso del centro comercial, en la esquina de avenida San Martín y calle Moreno, reforzando el posicionamiento de Opera Fun como un espacio generador de experiencias diferenciales tanto para residentes como para turistas.

De atracción estacional a experiencia permanente

La pista de hielo ya había formado parte de la agenda de verano de Opera Fun en 2025. En esta nueva etapa, Fun sobre hielo regresa más grande, mejorada y con vocación de permanencia, transformándose en una propuesta fija que podrá disfrutarse durante los doce meses del año.

“El objetivo es seguir ampliando la propuesta de Opera Fun con experiencias que sumen valor a la ciudad y que acompañen tanto la temporada turística como la vida cotidiana de quienes viven en Carlos Paz”, señaló Ignacio Albarracín, gerente comercial de Retail en Proaco, empresa propietaria del centro comercial.

Una experiencia accesible para todas las edades

La pista estará habilitada a partir de los 3 años. Los niños de entre 3 y 6 años deberán ingresar acompañados, mientras que desde los 7 años el acceso será individual. No se requiere experiencia previa para patinar y el espacio contará con personal especializado, patines desde talle 24 al 48, cascos y elementos de apoyo para facilitar el aprendizaje y garantizar la seguridad.

Los turnos se organizarán cada una hora, con un tiempo aproximado de 40 minutos efectivos sobre el hielo, destinándose el resto del tiempo a la preparación y colocación del equipamiento.

Horarios, entradas y accesos

Fun sobre hielo funcionará todos los días con los siguientes horarios:

Domingos a jueves: de 12 a 22

Viernes y sábados: de 12 a 24

El precio general de la entrada será de $15.000. Las entradas podrán adquirirse de manera anticipada a través de suticket.com, con habilitación de compra uno o dos días antes de la apertura, o bien en la boletería del complejo, por orden de llegada y según disponibilidad de cupos.

Opera Fun cuenta con ingresos peatonales por avenida San Martín y calle Moreno, además de parking subterráneo con acceso directo al primer piso, lo que facilita la llegada del público.