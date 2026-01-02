Verano: Se lanzan caminatas guiadas de senderismo urbano

En el marco del programa Verano Activo 2026, el área de Ambiente de Villa Carlos Paz puso en marcha una propuesta de senderismo urbano destinada a vecinos y visitantes, con caminatas guiadas que se realizarán todos los lunes por la mañana.

La actividad invita a recorrer la ciudad desde otra perspectiva, combinando ejercicio, contacto con el entorno natural y educación ambiental. El recorrido parte desde la base del Cerro de la Cruz y se extiende hasta el Aula Ambiental, con acompañamiento durante todo el trayecto.

El punto de encuentro será la base del Cerro de la Cruz, sobre calle Florencio Sánchez sin número, con salida prevista a las 9 de la mañana. La participación es gratuita y no requiere inscripción previa.

Desde la organización recomendaron asistir con ropa cómoda, calzado adecuado y llevar agua, en una propuesta pensada para promover hábitos saludables y el disfrute del entorno natural urbano durante la temporada de verano.