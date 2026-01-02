Villa Carlos Paz refuerza la seguridad durante la temporada

Villa Carlos Paz. En la mañana de hoy, a las 9:30 horas, se puso en marcha un Operativo de Saturación Potenciado en la ciudad de Villa Carlos Paz, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos y contravencionales, especialmente en los principales accesos a la ciudad.

El despliegue se inició en la intersección de avenida Illia y Medrano y contó con una amplia participación de fuerzas policiales. Intervinieron móviles de la Departamental Punilla, Policía Caminera, Infantería, Policía Barrial, SEOM y el Escuadrón Motorizado Enduro, lo que permitió una cobertura integral del sector.

El operativo fue fiscalizado por el Crío. My. Lic. Hernán Guayanes, Director de la Unidad Regional Departamental Punilla, junto al Crio. My. Lic. Andrés Aguirre, Subdirector de la misma unidad, quienes supervisaron el desarrollo de las tareas preventivas.

Desde la fuerza policial se informó que este tipo de acciones buscan incrementar la presencia policial, fortalecer los controles y brindar mayor tranquilidad a vecinos y visitantes, en el marco de una estrategia preventiva sostenida en distintos puntos de la ciudad.